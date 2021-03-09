شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: حيا الله الشهداء وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الداعية الشيخ خالد الجندى، عن منزلة الشهداء عند الله تبارك وتعالى، مشيرا إلى أن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل ربهم وأوطانهم وعقيدتهم، لذا فإن الله أمرنا ألا نخضع منزلة الشهيد لأي حسابات.

وقال "الجندى" خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشهداء رجال أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فتحول الإيمان الغيبي لديهم إلى أمر مشاهد ومحسوس، مضيفا: "لا تتعجبوا إذا وجدتم أن الله يأمرنا بالتأدب مع الشهداء والحرص عند الكلام عنهم، فلقد كرمهم الله ورفع من شأنهم.

وأضاف، يقول النبى صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد من عباد الله يدخل الجنة يود لو عاد إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد"، رواه البخاري..، مفسرا الحديث قائلا: "الشهيد يتمنى أن يعود إلى الحياة فيقتل في سبيل الله 10 مرات لما يرى من الكرامات".

وأكمل: الشهداء أناس رفعوا رؤوس أهاليهم وأوطانهم ولهم كل الدعاء والتحية فهم مصابيح الدجى، وفنارات الأرض، وعلامات الهدي، مختتما: "التحية لتلك الأيدي المباركة التي قاتلت في صمت ابتغاء مرضاة الله"، حيا الله الشهداء وحيا هذه الأسر التى أنجبت هذه الثلة المباركة من الرجال عاشت مصر وعاش الشهداء.