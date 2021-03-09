شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة عن واقعة طفلة المعادى: شكرا للسيدة التى أوقعت بالمتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تحية للسيدة التى كشفت واقعة التحرش بطفلة المعادى ، قائلة: "شكرا للسيدة المحترمة التى أوقعت بالمتحرش".

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" اليوم، الثلاثاء،: "شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء ونحن متابعين مواقع التواصل الاجتماعى".

واستطردت: "الصراحة والحقيقة الواضحة أن هذا المتحرش أكيد متعود على هذا الجرم وربنا رفع ستره عنه، وأنقذ الطفلة الصغيرة والدولة هتاخد حق البنت وحق أطفال ثانية أكيد هتك برائتهم".

وأكدت مايا مرسى، أن المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

وتفحص الجهات الأمنية المعنية، الفيديو المتداول لشخص يتحرش بطفلة، للوقوف على حقيقة الفيديو وتاريخه وتحديد هوية الشخص الذي ظهر فيه.

واجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، حيث تردد أن ذلك حدث فى مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادى فى القاهرة، وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حيث قام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطاحبها بجوار سلم العقار، وبدأ في تنفيذ جريمته حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.