شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تشن حملات على المخابز وتحرير محاضر نقص أوزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم إلى مستحقيه، للاطمئنان على السلع المقدمة للمواطن على المنظومة التموينية والخبز.

وأعلنت مديرية تموين الأقصر عن تحرير 191 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة بالمخابز نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف عن الإنتاج كما تم تحرير 114 قضية تموينية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية وإدارة أنشطة بدون ترخيص إضافة الى تحرير 7 محاضر أنشطه المواد البترولية المستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وفى محافظة الإسكندرية أعلنت المديرية عن تحرير محاضر استيلاء على المال العام لـ 7 بقالين بإجمالى 7.237.116 جنيه، كما أعلنت مديرية تموين المنيا عن تحرير 19 محضرا منها 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر عدم إعلان، و3 محاضر نقص وزن.



وأعلنت مديرية تموين الشرقية عن تحريرها عدد كبير من المحاضر لمنافذ صرف السلع التموينية وصل إلى 120 محضرا، منها 20 محضرا عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر تصرف بقيمة 5800 جنيه، وكذلك عدد 11 محضرا، عدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية، و8 محضر عدم ممارسة، و2 محضر تجميع بقيمة 9037 جنيها، و2 محضر بيع بأعلى من السعر وأن هذه القضايا تم تحويلها إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.