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جهود مكثفة لضبط المتهم بالتحرش بطفلة في المعادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بالمعادي.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة، وتم ضبطه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

ويظهر أيضا في الفيديو صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا وجار البحث عنه للقبض عليه.

وتحرر المحضر اللازم عن الوقعة وباشرت النياية التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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