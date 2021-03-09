شكرا لقرائتكم خبر عن «ابتلع لسانه أثناء المباراة».. حداد 8 أيام على لاعب مركز شباب القنايات عبدالرحمن عاطف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم فرع الاتحاد المصرى لكرة القدم بالشرقية بخالص العزاء والمواساة لاسرة اللاعب عبدالرحمن عاطف، لاعب مركز شباب القنايات، الذي وافته المنية أمس بعد أن ابتلع لسانه أثناء مباراة مركز شباب القنايات ونادى الرواد بملعب نادى الرواد بالعاشر من رمضان بدورى القسم الرابع، كما أعرب الفرع عن خالص تعازية ومواساته لاسرة كرة القدم بمحافظة الشرقية، وكذلك أسرة كرة القدم في مصر كلها.

وجاء في بيان منطقة الشرقية لكرة القدم: «نحن اذ نعرب عن تعازينا بكل معانى الحزن والأسى على الفقيد الشاب، ننوه إلى أن الفرع باعتباره الجهة الرسمية لتنظيم المسابقة لا يدخر جهدا في التاكد من كل الضوابط الأمنية والطبية والتنظيمية التي لا يسمح بإقامة أي مباراة إلا بوجودها، وبيقى أهمها توافر سيارة إسعاف مجهزة طبيا للتعامل مع أي ظرف صحى طارئ لاى من طرفى المباراة لاعبين وفنيين وإداريين، وهو ما كان متوفرا بالفعل وقد تدخل بالفعل فريق الاسعاف الطبى المتواجد لمحاولة انقاذ اللاعب الفقيد، إلا انه ارادة الله كانت قد نفذت واسترد الله وديعته».

أضاف البيان: «الفرع تابع الموقف بكل جدية واهتمام منذ نقل المتوفى إلى المستشفى وحتى انتهاء إجراءات الدفن، حيث نسق الفرع مع قيادات الجهات الأمنية بالعاشر من رمضان لسرعة إنهاءالاجراءات وقد كلف الفرع أحد منسبيه، الدكتور محمود حماد، وهو في نفس الوقت مدير النشاط الرياضى بنادى الرواد، بمتابعة الموقف وإخطار الفرع بكل تطوراته أولا بأول وكنا نتابع الموقف دقيقة بدقيقة، لأنه ظرف إنساني جلل لايمكن للفرع ان يتخلى عن مسئولياته في مثل هذه المواقف ،لأنه التزام أدبى واخلاقى تجاه منظومة كرة القدم بمحافظة الشرقية».

تابع البيان: «وعليه فقد اجتمعت لجنة القسم الرابع بالفرع لإعلان الحداد لمدة ٨ ايام على وفاة الشاب اللاعب عبدالرحمن عاطف، وايقاف المسابقة طوال مدة الحداد، وأيضا تشكيل وفد من الفرع لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، مع تقديم ما يمكن تقديمه من دعم مادى ومعنوى ورعاية لأسرته في ضوء ظروف الفرع المادية واللوائح الإدارية الحاكمة، مقدمين خالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب، وخالص العزاء والمواساة لأسرة كرة القدم بالشرقية».

كان أهالي قرية السناجرة، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد بالشرقية، قد شيعوا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثمان اللاعب عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، والذي وافته المنية مساء أمس أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي القنايات والرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدوري القسم الرابع، والتي أقيمت على ملعب الرواد بمدينة العاشر من رمضان، وأدي المشيعون صلاة الجنازة بمسجد القرية الكبير، بمشاركة لفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية وزملاء اللاعب، وتم موارة جسده بمقابر العائلة بالقرية وسط بكاء أهله وذويه.

وتقدم الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بواجب العزاء للجهاز الفني والادارى لفريق القنايات في وفاة لاعب الفريق، والذى وافته المنية مساء اليوم إثر بلع لسانه مغشيا عليه، في المباراة التي أقيمت بين فريقي القنايات والرواد ضمن منافسات دورى الدرجة الرابعة في كرة القدم بالعاشر من رمضان، وقدم وكيل الوزارة واجب العزاء لأسرة الفقيد الخلوق، وإلى جميع أحبائه داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.