شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم شمال سيناء»: المرأة لعبت دورًا كبيرًا في نهضة المجتمع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المرأة لعبت دورًا كبيرًا في نهضة المجتمع المصري قديمًا وحديثًا، وأثبتت من خلال دورها علي التغيير الايجابي في تلك الفترات ، فهي دوما تساند الرجل وتقف بجواره.

وأضاف رضوان، في بيان، أن للمرأة دور في بناء المجتمعات، فكل وطن مستقر نجحت فيه المرأة أن تصنع رجالا اجتهدوا في تنمية الوطن وتقدمه، فالمرأة تعيد صياغة التاريخ جنبًا إلي جنب مع الرجل.

أشار رضوان إلي اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة مع إطلاق عام المراة في 2017 والخطة الإستراتيجية لتمكين المرأة إيمانا بدورها في المجتمع و في بناء الوطن والإنسان، وتربية الشباب ومنعهم من الاستقطاب باسم الدين.