شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوافد طلاب الصف الثاني الثانوي العام على لجان الامتحانات لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء في بيان، الثلاثاء، إنه يؤدي 3 آلاف و19 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحان إلكترونيًا في 29 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة عن طريق الجهاز اللوحي التابلت

وأشار وكيل وزارة التعليم في شمال سيناء إلى تخصيص فريق لتقديم الدعم الفني والرد على الشكاوى التي تواجه الطلاب خلال أداء الامتحانات، حيث يضم الفريق عددًا من أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة.

ولفت وكيل وزارة التعليم في شمال سيناء إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب عن طريق الكواشف الحرارية قبل دخول لجان الامتحان، واتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية