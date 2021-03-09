شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى استشهاد عبدالمنعم رياض.. تعليم شمال سيناء تحتفل بيوم الشهيد والمحارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بيوم الشهيد والمحارب، حيث ويتزامن هذا اليوم مع مرور 52 عامًا على استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن استشهاد البطل العظيم مثالا لكل ابناء القوات المسلحة في البذل والعطاء من اجل تحقيق النصر وكان مثلا وقدود في التضحية من اجل مصرنا الغالية.

وطالب رضوان، في بيان، الطلبة والطالبات بشمال سيناء بالحفاظ على مصر، فهي تحتاج إلى جهد كل ابنائها، حيث أن هذا هو عصر التكنولوجيا والمعرفة والعلم الحديث.

أشار رضوان، إلى أن الشهادة من اجل الوطن هي ارفع وسام يمنحه الخالق سبحاه وتعالي لمن يحبه من البشر لأن الشهداء في جنات الخلد وهم أحياء عند ربهم يرزقون.

قال رضوان، أن مصر تحتفل كل عام في التاسع من شهر مارس بيوم الشهيد، الذي يتوافق مع ذكري استشهاد البطل الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة،خلال حرب الاستنزاف، بعدما خاض مع رجاله من أبناء القوات المسلحة معركة بطولية أمام عناصر الكيان الصهيوني.