شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه أسيوط : 148 مليون جنيهًا لمشروع الصرف الصحي بدير درنكة ودرنكة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الثلاثاء، طارق نافيد، مدير مكتب الاستشاري CDM Smith والفريق المعاون له، لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

وقال رئيس شركة مياه أسيوط إن المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين لمد خدمة الصرف الصحي بقرى (دير درنكة – درنكة الجديدة)، بتكلفة 148 مليون جنيه، يستفيد منها 11 آلاف مواطن، بالإضافة إلى 400 ألف زائر لدير السيدة العذراء (مسار العائلة المقدسة) من خدمة الصرف الصحي بالمشروع

وأوضح رئيس شركة مياه أسيوط أن المشروع يشمل شبكة انحدار بطول 21 كيلو متر، بالإضافة إلى 2 محطة رفع فرعية ومحطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.4 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 26 ألف م3 /يوم.