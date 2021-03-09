شكرا لقرائتكم خبر عن "المجتمعات العمرانية" تحقق 4.8% من إيرادات الهيئات الاقتصادية بقيمة 57 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت قيمة الإيرادات التى قُدر للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية تحقيقها فى السنة المالية 2019/2020 نحو 60 مليارا و968 مليون جنيه لم يدخل عليها تعديلات خلال السنة المالية، فيما أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق إيرادات بلغت قيمتها نحو 57 مليار و60 مليون جنيه، بنقص قدره نحو 3 مليارات و908 مليون جنميه عن الربط الأصلى بنسبة 6.4%، وبما يوازى نحو 4.8% من قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2019/2020 البالغ قيمتها نحو تريليون و175 مليار و438 مليون جنيه.

وبفحص لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبنود مجموعات الإيرادات، تبين أن الربط الأصلى لإيرادات النشاط بلغت قيمته نحو 50 مليار و355 مليون جنيه لم تُجرى عليه أى تعديلات خلال السنة المالية، وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق إيرادات نشاط بلغت قيمتها 57 مليار و60 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 6 مليارات و705 مليون جنيه عن الربط الأصلى بنسبة 13.3%.

وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات والفوائد، فقد قُدر الربط الأصلى لها بنحو 2 مليار و950 مليون جنيه، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن تحقيق إيرادات حُصلت من الاستثمارات والفوائد بنحو مليار و347 مليون جنيه، بنقص بلغت قيمته نحو مليار و6.3 مليون جنيه بنسبة 54.3%، وقد جاء هذا النقص محصلة زيادة المُحصل الفعلى من بند إيرادات استثمارات مالية أخرى إلى نحو 171 مليون جنيه، مقارنة بالربط الأصلى البالغ 100 مليون جنيه، وانخفاض المُحصل الفعلى من بند فوائد دائنة أخرى إلى نحو مليار و175 مليون جنيه، مقارنة بالربط الأصلى البالغ قيمته نحو 2 مليار و850 مليون جنيه.