شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 15 مكرر (6)، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2019، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركية المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.

وفيما يلي نص القرار: