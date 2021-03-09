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الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للرئيس السيسي (نص كامل)

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محمد عبد الفتاح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 15 مكرر (6)، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2019، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركية المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.

وفيما يلي نص القرار:

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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