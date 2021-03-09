شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تخصص وحدة سكنية للدكتور محمود سامي فاقد بصره بـ«عزل بلطيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن الدولة خصصت وحدة سكنية بمدينة كفر الشيخ بإيجار رمزي، للدكتور محمود سامي قنيبر أيقونة الطب بالمحافظة، وسيتسلمها خلال أيام.

وقالت المحافظة، في بيان، إن إن قنيبر أحد أبطال الأطقم الطبية، التي تعد خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا، مضيفة أنه ضحى بنفسه في سبيل توفير خدمة طبية للمرضى، لينضم للمئات من الأطقم الطبية الذين ضربوا أروع الامثلة في التضحية، حيث فقد بصره أثناء علاجه مرضى كورونا في مستشفى عزل بلطيم.