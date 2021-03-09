شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: من بنى على أرض الدولة سيأخذ تعويضا.. والغرفة بـ40 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تدفع 10 مليارات جنيه لتوسيع وتطوير الطريق الدائري، بالاضافة إلى 4 مليارات جنيه تعويضات للأهالي التي سيتم أخذ المنازل منهم.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي" مصر، أن الدولة تدفع كل هذه المبالغ لسهولة التنقل والتحرك، مضيفا أن الطريق الدائري يخرج منه 14 شريانا رئيسيا في اتجاه الدلتا والصعيد ومدن القناة.

وأكد الوزير أن الطريق الدائري له 50 مترا حرم يمين وشمال وممنوع البناء فيها.

وأضاف الوزير أن من قام بالبناء على أرض الدولة سيأخذ تعويضا، بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرت التعويض بمقدار الغرفة الواحدة بالشقة بـ40 ألف جنيه وهذا تعويض عن الشقة وليست الأرض.

وأشار إلى أن «الطريق الدائري مش هيبقى فيه سلالم نهائي.. الناس بتطلع فوق الطريق تلقي القمامة عليه.. وسيتم بناء 17 موقفا أسفل الطريق الدائري.. وقولا واحدا لا يوجد سلالم نهائيا على الطريق الدائري».

وبين وزير النقل أن هناك اختناقات في أكثر من منطقة على الطريق وخلال نهاية شهر إبريل العام القادم سينتهى هذا نهائيا بعد التوسيعات على الطريق.

وأوضح: «سيتم عمل سلالم خشبية مؤقتة على الطريق الدائرى بشكل آمن لحين الانتهاء من بناء المواقف على الطريق الدائرى.. مطالبا سائقى الميكروباص بتحميل المواطنين من الموقف وليس من على الطريق».

وعن القطار الكهربائي والمونوريل، قال وزير النقل: «هناك توجيه من الرئيس خلال افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة المخطط له على نهاية 2021 يكون لدينا كل الهيكل الخرساني الخاص بالمونوريل خاصة في منطقة العاصمة الإدارية".

وأوضح أن المونوريل يتكون من خطين الأول يبدأ من منطقة استاد القاهرة محطة يوسف عباس إلى العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كيلو والخط الثاني يبدأ من غرب النيل من منطقة وادي النيل إلى المنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر بطول حوالي 43 كيلو.

وأشار إلى أنه مع بداية عام 2022 سيعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلى منصور إلى العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية بطول 90 كيلو مترا سيكون تم الانتهاء منه ويتم تجربته في شهر أغسطس القادم ويتم تشغيله بشكل رسمي للجمهور في شهر أكتوبر.