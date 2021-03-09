شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يختتم اليوم امتحانات الفصل الأول لجميع سنوات النقل والشهادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأزهر الشريف جميع امتحانات سنوات النقل والشهادات للفصل الدراسى الأول، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم فى مادة الجغرافيا والتاريخ واللغة الاجنبية الثانية، فيما يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وتطبيقات الرياضيات واللغة الاجنبية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية نفذ مجموعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاث والشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2020- 2021 م، حيث أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا قبل وأثناء الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية (127847) طالبا وطالبة‏، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي (71563) طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي علمي (26470) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(97.4%).‏