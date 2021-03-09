شكرا لقرائتكم خبر عن بدء علاج شاب مصاب بقصر في أوتار القدم بالشرقية.. ووالدته: السيسي نصير الغلابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بالتحرك الفوري لتقييم حالة الشاب محمد جمال أحمد، والمقيم بمدينة منشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر ٢٠ عاما، والذى يعاني من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، والمصاب بقصر في أوتار القدم، ويحتاج إلى تدخل جراحي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد استجابته لمناشدة المواطنة آمال فراج والدة الشاب المريض .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التحرك الفوري لتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الأطباء الاستشاريين المختصين، والبدء في مرحلة العلاج، بجانب الإهتمام البالغ من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي قام أمس بإستقبال السيدة آمال فراج والدة محمد، بديوان عام المحافظة، ومتابعته المستمرة للحالة.

وعلي الفور قام فريق طبي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية على رأسهم مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالتوجه لمنزل محمد، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفي فاقوس النموذجي، مساء أمس الإثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبي على المريض ومناظرة الحالة وتقييمها من خلال الأطباء الاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، لإتخاذ القرار المناسب للعلاج.

وقدمت والدة محمد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء في علاج نجلها، وأضافت بأنها لم تصدق استجابة الرئيس السريعة لها وأنها بكت من فرحتها غير مصدقة ما حدث، وتدعو للرئيس دون توقف، مضيفه بأن نجلها كان يعاني من مشكلة الأوتار بقدمه منذ الولادة وأجروا له عملية جراحية لكنه لم يتماثل للشفاء وظل يعاني إلى أن حرر الله قلبها باستجابة الرئيس لها، والذي لقبته بنصير الغلابة.