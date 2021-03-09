شكرا لقرائتكم خبر عن الحفناوى يتفقد المستشفى العام وثلاجة حفظ الموتى مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزاره الصحة بالسويس، مستشفى السويس العام قسم طوارئ الباطنة، للتأكد من الالتزام بالنوبتجيات وتوافر الأدويه والمستلزمات الطبية، ومدى التزام الفريق الطبى من حيث الالتزام بالتواجد والزي والتعامل الأفضل مع المريض.

وشدد الحفناوي على احترام كل من الفريق الطبى للمريض والعكس.

ثم قام وكيل الوزارة بالمرور على ثلاجة حفظ الموتى والتأكد من صلاحية جميع الثلاجات والوقوف على الاحتياجات والمعوقات لحلها.