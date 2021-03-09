شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 116 من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بكفر الشيخ بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى قلين المركزي استمر في تطعيم كبار السن وذوى الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

واضافت سلام أن ذلك في إطار حرص الدولة على سلامة أبنائها وجعل الأمن الصحي في مقدمة أولوياتها واعتباره قضية أمن قومي.

وأفادت أنه منذ بداية التطعميات يوم الخميس الماضى وحتى الاثنين تم تطعيم 116 مريضا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وجاري تطعيم باقى المواطنين من هذه الفئات .