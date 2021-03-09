شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محافظة القليوبية تنشر مقترح ممشى النيل ببنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع «فيسبوك»، مقترح الممشى السياحي بمدينة بنها.

وتتضمن أعمال الممشى، 3 مراحل، المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها بطول 400 متر، وبتكلفة 19 مليون جنيه، حيث يبدأ من كوبري كفر الجزار، إلى نهاية الممشى بحدود مدينة بنها.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات سابقة، بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشى وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.

كما تشهد مدينة بنها أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل، والذي يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه.

مقترح ممشى النيل ببنها

مقترح ممشى النيل ببنها

مقترح ممشى النيل ببنها

مقترح ممشى النيل ببنها

مقترح ممشى النيل ببنها

مقترح ممشى النيل ببنها

مقترح ممشى النيل ببنها