شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 فوائد للرضاعة الطبيعية: لبن الأم يحمى الطفل من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن توفير 20 مليون علبة ألبان شبيهة بلبن الأم، منها 1.5 مليون علبة لمرضى التمثيل الغذائى، مضيفة أنه تم توفير 5 ملايين عبوة ألبان كمخزون استراتيجى.