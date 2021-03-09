شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 184 ألف نسمة وبتكلفة 152 مليون.. تشغيل مشروع الصرف بمدينة نقادة فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب محافظة قنا عن استمرار تلقى طلبات المواطنين لتوصيل وصلات الصرف المنزلى من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح ياسر أحمد، رئيس مدينة نقادة، خلال تصريح لليوم السابع، أن الصرف الصحى بدأ تشغيله بشكل فعلى بعد التشغيل التجريبى الذى أجرى بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وتم توصيل وصلات منزلية إلى المواطنين وتشغيل الخدمة.

ولفت أحمد إلى أن شركة مياه الشرب بفرع نقادة مستمرة فى استقبال طلبات المواطنين إلى أن يتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لجميع منازل المدينة، كما أنه يتم التعامل الفورى حال وجود أية مشكلات.

يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تصل إلى 16 ألف م3/ يوم، بتكلفة 152 مليون جنيه، ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها، البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 4000 وصلة منزلية بالصرف الصحي بنقادة، بإشراف المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.