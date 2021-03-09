​​عضو "زراعة الشيوخ": تبطين الترع يقضي على معاناة الفلاحين في ظل نقص المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



قال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، يحافظ على مياه الري في وقت يعاني فيه العالم من أزمة في نقص المياه.

وأكد هاشم في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، أن ذلك المشروع القومي إضافة جديدة لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه سيقضي على المعاناة التي يواجهها الفلاحين بسبب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، حيث سيضمن سرعة تدفق المياة بإنسيابية لري الأراضي التي عانت لسنوات طوال.

وتابع: "وصول المياة في مواعيدها لري الأراضي سيساعد المزارعين في ري أراضيهم بالكميات اللازمة للمحاصيل في مختلف الأوقات، وتحقيق إنتاج أكبر من المحاصيل وهو ما ينعكس على زيادة الصادرات الزراعية".

وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع سيساعد أيضًا في تقليل نسبة البخر من المياه، بسبب عدم ركودها بالترع، وبالتالي يحفاظ على كميات المياه بشكل عام، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها في الزراعة دون إهدار للمياه.

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