شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تحيل طالبا للتحقيق.. دخل مجمع الكليات بسيارته وأصاب أحد زملائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أحد طلاب كلية الحقوق بالفرقة الثالثة إلى التحقيق العاجل.

جاء ذلك عقب ‏دخول الطالب إلى مجمع الكليات بسبرباى بسيارته بالمخالفة للوائح المنظمة، ‏ما ترتب عليه إصابة أحد زملائه بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ببعض السحجات بالوجه.

وتابع ذكي الحالة الصحية للطالب المصاب فور نقله لمستشفى طنطا الجامعي، موجهًا بتوفير كل سبل الرعاية للطالب، وأكدت الأشعة التشخيصية والفحوص الطبية التى أجريت سلامة الطالب تمامًا وخروجه معافا إلى منزله.