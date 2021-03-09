شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزلها في شرق المتوسط.. محمد حامد: وأنقرة تتودد للقاهرة لترسيم الحدود البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد حامد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات، إن أنقرة تتودد إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، لرغبتها في ترسيم الحدود البحرية مع القاهرة.

وأوضح حامد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا لن يكون على حساب علاقتها مع قبرص»، مشيرا إلى أن القاهرة تضع دائما في حسبانها الحليفين القبرصي واليوناني.

وأضاف: «مصر عزلت تركيا في شرق المتوسط بعد تحالفها مع قبرص واليونان»، مؤكدا أن تركيا تحاول إجهاض الحصار الداخلي والخارجي بالتقرب إلى مصر.

وأكمل: «أنقرة تحتاج إلى القاهرة أكثر من احتياجنا إليها، لذلك تحرص على التغزل في مصر خلال الفترة الأخيرة».