شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تهنئ ابنة الأوبرا إسراء ابراهيم لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولي للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم في يوم المرأة العالمي إسراء علي ابراهيم ابنة دار الأوبرا المصرية وذلك لحصولها على شهادة تقدير من الاتحاد الدولى للرماية بعد مشاركتها ضمن أول أربعة عناصر نسائية مصرية فى تحكيم منافسات بطولة العالم للخرطوش 2021.

وأكدت عبدالدايم، في بيان الاثنين، أن إسراء إحدى النماذج المشرفة للمرأة المصرية التى نجحت فى تحقيق إنجازات تضاف إلى سجلات التفوق الوطنى ، مشيرة أن المرأة المصرية اثبتت قدرتها على النجاح فى مختلف المجالات .

وأعربت وزيرة الثقافة عن اعتزازها بسيدات الوطن اللاتى عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور .

يذكر ان اسراء علي ابراهيم تخرجت فى كلية التجارة جامعة عين شمس عام 2009 وحصلت علي ماجستير فى المحاسبة المالية عام 2020 ، عملت مراجع ومحاسب بدار الاوبرا لمدة 12 عاما وانتدبت للعمل بوزارة الثقافة منذ 3 اعوام ، مارست لعبة الرماية لمدة ٧ سنوات ثم انضمت كمحكمة الى اتحاد الرماية الدولي issf .