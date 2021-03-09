شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة لاعب توفي أثناء مباراة كرة قدم بمسقط رأسه في أبوحماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية السناجرة، التابعة لمركز ومدينة أبوحماد بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، جثمان اللاعب عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، والذي وافته المنية مساء الإثنين متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم التي جمعت بين فريقي القنايات والرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدوري القسم الرابع، والتي أقيمت على ملعب الرواد بمدينة العاشر من رمضان.

وأدي المشيعون صلاة الجنازة بمسجد القرية الكبير، بمشاركة لفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية وزملاء اللاعب، وتم موارة جسده بمقابر العائلة بالقرية وسط بكاء أهله وذويه .

وقال أحمد حمدي من الأهالي، إن اللاعب الراحل كان يتمتع بالطيبة ودماثة الخلق، وكان محبوبا بين الجميع ولكنه قضاء الله وقدره، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوفاة عبدالرحمن عاطف عبدالحميد 23 عاما، لاعب في نادي القنايات الرياضي ومقيم بقرية السناجرة بدائرة مركز أبوحماد.

وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، أنه أثناء مشاركة اللاعب مع فريقه القنايات في مباراة أمام فريق نادى الرواد، بمدينة العاشر من رمضان، على أرض ملعب نادى الرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدورى القسم الرابع لكرة القدم، سقط مغشيا عليه، وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن .

من جانبه، نعىى النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن الدائرة، اللاعب عبدالرحمن عاطف، معربا عن خالص الأسى والحزن لوفاة المحترم الشباب الواعد فقيد الشباب بأبوحماد والشرقية، فهو نجم كان ينتظره مستقبل باهر، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بواجب العزاء للجهاز الفني والادارى لفريق القنايات في وفاة لاعب الفريق، والذى وافته المنية مساء اليوم إثر بلع لسانه مغشيا عليه، في المباراة التي أقيمت بين فريقي القنايات والرواد ضمن منافسات دورى الدرجة الرابعة في كرة القدم بالعاشر من رمضان، وقدم وكيل الوزارة واجب العزاء لأسرة الفقيد الخلوق، وإلى جميع أحبائه داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .