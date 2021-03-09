شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف فى افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي العام الـ31 للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية، يوم السبت المقبل، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعنوان"حوار الأديان والثقافات"، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

وكشفت وزارة الأوقاف، فى تقرير لها، عن مشاركة أكثر من 35 دولة فى مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الفترة من 13 إلى 14 مارس الجارى، بالإضافة إلى مشاركة نحو 28 بحثًا علميًّا .

وقالت الوزارة، إن الدول المشاركة فى المؤتمر هي:" المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوركينا فاسو، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الكاميرون، ساحل العاج (كوت ديفوار)، جمهورية كينيا، جمهورية مالي، جمهورية رواندا، الجمهورية الفرنسية، هولندا، سويسرا، روسيا الاتحادية، جمهورية إيرلندا، الجمهورية البرتغالية، الجمهورية البولندية، جمهورية تترستان، جمهورية داغستان، جمهورية رومانيا، جمهورية ألبانيا، جمهورية الشيشان، مملكة النرويج، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، جمهورية البرازيل الاتحادية، الولايات المتحدة المكسيكية".