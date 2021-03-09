شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: استمرار تلقى طلبات التحول من الممارسة إلى العدادات حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات العدادات الكودية حتى نهاية مارس الجارى، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى بدلا من نظام الممارسة، وأن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمو نظام الممارسة، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت ما يزيد عن مليون طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء من المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها الوزارة فى الأول من يوليو 2020، بواقع 2 مليون عداد سيتم تركيبهم.