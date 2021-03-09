شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال وشبورة مائية .. حالة الطقس والظواهر الجوية من الثلاثاء للأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، خريطة الطقس، والظواهر الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الثلاثاء 9 مارس، إلى الأحد 14 مارس الجاري.

ويشهد الطقس يوما الثلاثاء والأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (6-8) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

الثلاثاء 9 مارس

تتعرض البلاد لأتربة عالقة نهارا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الأربعاء 10 مارس

تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

فيما يشهد الطقس اعتبارا من الخميس 11 مارس إلى السبت 13 مارس، عودة للانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6-8) درجة مئوية ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

الخميس 11 مارس

يوجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الجمعة 12 مارس

يوجد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 13 مارس

تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء.

الأحد 14 مارس

تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.