شكرا لقرائتكم خبر عن تستقبل الطلاب بـ2023.. أسقف الإسكندرية يضع حجر أساس مدرسة راكوتي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ايلاريون أسقف عام كنائس غرب الاسكندرية، لوضع حجر أساس مدرسة راكوتى الخاصة للغات الاثنين، وذلك ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس السادس.

ووضع ايلاريون حجر أساس المدرسة الجديدة على قطعة أرض ملحقة بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بمنطقة أم زغيو بالعجمي، في حضور اباء الكنيسة و لفيف من الآباء كهنة القطاع.

ومن المقرر أن تفتح المدرسة أبوابها لكل أطفال المنطقة من مرحلة حضانة حتى ثانوي اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، ومن المخطط ان تخدم المدرسة عند اكتمال كل فصولها حوالي ١٧٠٠ طالب بمعدل ١٢٠ طالب بكل مرحلة مقسمة على ثلاث فصول لكل مرحلة .