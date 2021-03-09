شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأربعاء وتوضح الفرق بين ظاهرتي الرمال والتراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرق بين ظاهرة الرمال وظاهرة التراب، ففي الأخيرة لا يتعدي قطر ذرة الغبار عن 0.1 ملليمتر، ويكون مثل هذا الغبار تحت رحمة الرياح دائما حتى المعتدلة منها فيثور ويعلو في الجو عندما تصل سرعة الريح ١٥ كم في الساعة، ولثوران الرمال والغبار في مصر عدة اسباب منها:

١- اقتراب الانخفاضات الجوية النشطة العميقة.

٢- مرور الجبهات الباردة في مؤخرة الانخفاضات

٣- هبوب رياح شمالية شرقية.

ففي الحالة الأولى عندما يقترب انخفاض عميق من شواطئ مصر يزداد تدرج الضغط حده فتثور الرياح الجنوبية وتحمل معها الرمال من الصحراء وتقذف بها على محافظات الدلتا والساحل وتتعذر معها الرؤية الأفقية فتعم الساحل الغربي لنعومة الرمل هناك الذي لا يتعدي قطر بعضه عن جزء من ٢٠٠ من الملليميتر ولذا يثور بمجرد ما تتعدي سرعة الريح الصحراوي ١٥ كم في الساعة كما سبق ذكره، ويبلغ عدد ايام ذلك ٤٥ كل عام يخص الشتاء منها النصف والربيع ١٠ والصيف ٦ والخريف ٤ تقريبا.

وأعلنت أن البلاد ستتأثر بداية من اليوم بانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد يعمل على استثارة الغبار على الساحل الغربي كما ترتفع معه درجة الحرارة ولكنها سرعان ما تنخفض يوم الخميس وتبقي هذه الموجات هي سمه الفترة القادمة، لذا يرجي عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لانها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقا حيث سيحدث ارتفاع في درجات الحرارة، تبلغ ذروتة يوم الاربعاء حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة ٣٣ درجة وتكون الظاهرة المؤثرة الاتربة العالقة نهارا على شمال البلاد ويسود طقس حار نهارا بارد ليلا خلال هذه الفترة.