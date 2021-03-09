شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجهاز البيئة وجامعة أسوان وشركة الكهرباء لبحث تنفيذ «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الاثنين الاجتماع التنسيقي الاول للإعداد لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والذي ضم العديد من الجهات بحضور الدكتور ممدوح السيد احمد مدير عام جهاز شؤون البيئة فرع أسوان، والدكتور مجدي محمد على نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندس سامي وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وشمل الاجتماع مناقشة الإسهامات التي تشارك بها كل جهة من خلال اختيار بعض توابع القرى لرفع كفاءتها، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي تهدف لرفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر احتياجا بالتعاون بين العديد من الوزارات ومن ضمنها وزارة البيئة .

وتشارك شركة الكهرباء بجنوب الصعيد بتوصيل عدادات كودية للمخالفين وتغيير محولات الكهرباء القديمة وتوصيل الكهرباء للمناطق المحرومة منها، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مقبلة لمناقشة خطة العمل بعد عرض حصر الاحتياجات وخطة العمل التي أعدتها هذه الجهات.