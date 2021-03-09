شكرا لقرائتكم خبر عن حار وغائم وأتربة عالقة .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 مارس، متوقعة أن يسود طقس حار نهارا بارد ليلا، غائم بشكل جزئي على كل من القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد والرياح معتدلة بينما يكون حار ومشمس نهارا على جنوب الصعيد وبارد ليلا والرياح معتدلة وتسود أتربة عالقة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

ويسود طقس حار نهارا وبارد ليلا على السواحل الغربية والشرقية والرياح معتدلة على السواحل الشرقية بينما الرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق على السواحل الغربية ، بينما يسود طقس حار نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط احيانا وحار نهارا، بارد ليلا على وسط سيناء والرياح معتدلة .

- حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -