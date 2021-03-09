شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تحذر من خطورة التجمعات في تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت صحة الأقصر جميع المواطنين من أهالى المحافظة من التواجد في أي تجمعات نهائيا هذه الفترة، خاصة المناسبات العامة والخاصة مع ضرورة الالتزام المشدد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على السلامة العامة ومنع تفشي فيروس كورونا.

كما تشدد بكل حزم أنه يمنع تماما أي زيارات منزلية للحالات المصابة والتي تؤدي إلى انتشار العدوي في بؤر ومناطق عدم الالتزام مما قد يؤدي إلي اتخاذ إجراءات مشدده بتلك المناطق.

وشددت على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي ‏مع التطهير المستمر والتزام التباعد الاجتماعي لأن هذا يعد واجب وطني إلزامي علي الجميع لحماية الأفراد دون تهاون.