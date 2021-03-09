شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من المرور للقيادة الآمنة أثناء ظهور أتربة بالطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع تعليمات وقواعد القيادة الآمنة والتزام قائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين بهذه القواعد فى حالة ظهور أتربة وارتفاع دراجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بعد توقعات الأرصاد الجوية، وذلك حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية.

وأوضحت إدارة المرور أنه فى حالة قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

ولفتت إدارة المرور إلى أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة "أمطار، ضباب، عواصف".

وحذرت إدارة المرور قائدى السيارات من عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وهم تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة تودى بحياة المواطنين.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة الأعطال المفاجئة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

وطالبت إدارة المرور بتوخى الحذر على الطرق، نظرا لأن معظم الطرق السريعة عادة ما تشهد الشبورة ورياحا شديدة محملة بالأتربة، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات وناشد قائدى السيارات بعدم السير بسرعات عالية لعدم وقوع أى حوادث مرورية.