شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": الدولة تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بـ5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الإعاقة بوزارة التضامن، إن هناك اهتمام من الدولة المصرية بذوى الإعاقة ملحوظ بشكل كبير، حيث يوجد 9 مواد فى الدستور المصرى تؤكد على تقديم حقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، بجانب صدور قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، بجانب اختيار عام 2018 عام لذوى الإعاقة.

وأضاف مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الإعاقة بوزارة التضامن، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك قرارات كثيرة تساهم فى دعم الشخاص ذوى الإعاقة بينها قرار الحكومة بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضحت مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوى الإعاقة بوزارة التضامن، أن الدولة تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بـ5 مليار جنيه مصرى بخلاف الدعم الشهرى لهم، بجانب أننا نساهم فى قضية البطالة للأشخاص ذوى الإعاقة، وهناك 70 مركز علاج طبيعى يقدم خدمات صحية بأجور رمزية كثيرة جدا.