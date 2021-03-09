شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 400 ألف مواطن بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة تعلن تسجيل 400 ألف مواطن بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

الرعاية الصحية: 93% نسبة رضاء المنتفعين عن منظومة التأمين الصحى الشامل

التضامن: مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لـ240 ألف سيدة بـ 1.4 مليار جنيه

التموين: الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية بــ 84 مليار جنيه سنوياً

12 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى 4 محافظات بالصعيد ضمن "حياة كريمة"

رئيس "كهرباء مصر العليا": توصيل التيار الكهربائى لاستصلاح 40 ألف فدان بتوشكى

الهجرة تعلن أرقام حسابات صندوق تحيا مصر لتلقى الدعم الخاص بمبادرة "حياة كريمة"

3 بيانات مسجلة على تذاكر واشتراكات المترو لمنع تجاوز الركاب للمحطات.. اعرفها

صندوق التنمية المحلية يمول 2483 مشروعا صغيرًا باستثمارات 28 مليون جنيه

المحافظات تتلقى 2 مليون و752 ألفا و921 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن

طرق ومواعيد تقييم الطلاب من الرابع الابتدائى إلى الثانى الإعدادى بالترم الثانى

طلاب أولى ثانوى يؤكدون انتظام سيستم الامتحان وسهولة أسئلة التاريخ والكيمياء