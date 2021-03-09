10 معلومات لا تعرفها عن آلية مراقبة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الرى عن بعد

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار المجهودات المستمرة التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه من خلال تنفيذ مشروع التحول لاستخدام نظم الرى الحديث ، والتحول نحو الرى الذكي لإدارة الزراعات المختلفة، تم تطوير آلية جديدة تتيح للمزارع مراقبة حالة رطوبة التربة عن بُعد.

وفى التقرير التالى نرصد 10معلومات لا تعرفها عن آلية مراقبة التربة وتشغيل ماكينة الرى عن بُعد:

1- يتم نقل بيانات جهاز قياس الرطوبة بصورة لاسلكية وعرضها باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع.

2- يمكن تشغيل ماكينة الرى عن بُعد باستخدام نفس التطبيق بناء على قراءات مقياس الرطوبة .

3- تم إنتاج عينة تجريبية سيتم اختبارها تمهيداً لتعميمها .

4- جارى مواصلة العمل على تطويرها وإضافة خواص تكنولوجية مختلفة في نظم الاتصالات المستخدمة.

5- هذا التطوير يُمكن المزارع من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى .

6- يُساهم فى توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم .

6- تصنيع هذا الجهاز يأتى فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر .

7- هذه المنظومة تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

8-يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة .

9- يتم استخدام العينة فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث .

10- التجربة لاقت نجاحاً وقبولاً لدى المزارعين .