شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: «الأمن الوطني» ضبط أصحاب «الهاشتاجات التعليمية» عن الغش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد التعرض لأزمة في أول ايام الامتحانات تم حل مشكلة «سيستم» الامتحان بعد ساعتين من الامتحان الأول، موضحًا أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتقوية الخوادم الحاملة للامتحانات.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»: "خلال أيام الامتحانات استقلبنا 200 مليون إجابة إلكترونية، وإحكام السيطرة على السيستم إنجاز كبير جدًا.. كل يوم بنمتحن 600 ألف طالب في الثانوية».

وأشار وزير التعليم إلى أن التصحيح يتم من خلال الكمبيوتر في الصف الأول والثاني الثانوي، وأنه يتم إعداد تقرير لكل طالب يشتمل على نقاط القوة والضغط له في كل مادة، حيث إن الهدف من الامتحان هو التدريب، متابعًا: «الأمن الوطني ضبط أصحاب الهاشتاجات التعليمية عن الغش، ويهمنا الوعي من قبل الطلاب وأولياء الأمور».