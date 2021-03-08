شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: لا نسجل أي لقاح لكورونا إلا بعد ثبوت فعاليته في دولة المنشأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن التحالف الدولي لتوفير لقاحات «كورونا» الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية يعمل على توفير التطعيمات للدول الفقيرة، من خلال التبرعات التي يتلاقها من مؤسسات دولية كبيرة.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الشركات المنتجة للقاحات كورونا تتعامل مع المؤسسات الصحية الدولية، مشيرًا إلى تعاقد الحكومة المصرية مع التحالف الدولي «جافي».

وأشار مستشار الرئيس إلى استقبال مصر لملايين من جرعات لقاح «كورونا» في أواخر مارس وأوائل أبريل المقبل، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، مؤكدًا أن التطعيم ضد «كوفيد- 19» يمنع تعرض المريض لمضاعفات شديدة في حالة إصابته.

وعن الأقوال المتضاربة حول فعالية وأمان لقاح «سبوتنيك» الروسي، أوضح أن مصر لا تسجل أي تطعيم إلا بعد ثبوت فعاليته وأمانه في دولة المنشأ، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تجري كل ما هو مطلوب معمليًا وإداريًا وفنيًا للتأكد من سلامة اللقاحات المسجلة.