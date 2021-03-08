شكرا لقرائتكم خبر عن «تكسير في الجسم».. «لجنة الفيروسات»: الأعراض الجانبية للقاح «كورونا» ليست خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي، من الاستماع إلى الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة اتباع تعليمات المتخصصين ووزارة الصحة.

وقال «خطاب»، في اتصال هاتفي مع برنامج «مساء دي ام سي» على فضائية «دي إم سي» اليوم الاثنين: «عندنا وزارة الصحة تدير الصحة بشكل ممتاز، والدولة كلها سعت كثيرا لتوفير اللقاح على اختلاف أنواعها».

وأضاف: «اللقاح مهم لأن لو وصلنا في المجتمع إلى 70% من الفئات المفروض أخذ التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع".

وأكد أن الأعراض الجانبية للقاح ليست خطيرة وكلها في حدود تكسير في الجسم وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، مثل الآثار الجانبية التي تحدث بعد تطعيم الأنفلونزا، لافتًا إلى أن الأجسام المضادة لا يتم إنتاجها إلا بعد الجرعة الثانية.

وبسؤاله عن إصابة من تلقوا اللقاح بفيروس كورونا، أشار خطاب إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح ولكن هناك حالات نادرة سجلت في العالم.