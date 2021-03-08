شكرا لقرائتكم خبر عن 90 مواطنًا يتلقون لقاح كورونا في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن الفريق الطبي قد نجح حتى الاثنين في إعطاء اللقاح لـ 90 مواطنًا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والذين كانوا قد سجّلوا على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من الوزارة.

٩٠ مواطنا تلقوا التطعيم ضد كورونا بقنا

٩٠ مواطنا تلقوا التطعيم ضد كورونا بقنا

وأوضح تواضروس أن إعطاء المواطنين لقاح كورونا يأتي عقب التأكد من بيانات المواطنين وقياس العلامات الحيوية للمواطن من الضغط ودرجة الحرارة والإطمئنان على الحالة العامة له.

٩٠ مواطنا تلقوا التطعيم ضد كورونا بقنا

٩٠ مواطنا تلقوا التطعيم ضد كورونا بقنا