شكرا لقرائتكم خبر عن ليست للرجال فقط.. غادة ورحمة صعيديتان تقتحمان مهنة النجارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من داخل إحدى ورش النجارة بمنطقة المعلمين بأسيوط، الواقعة في صعيد مصر وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بعثت كل من رحمة سامي وغادة عادلي، رسالة مفادها أنه لا توجد أدوار عصية على الفتيات والنساء بل بإمكانهن امتهان وظائف يظنها المجتمع «للرجال فقط ».

بثبات يقوده مسؤولية وشغف تجاه دمج الفنون بالحرف اليدوية للنهوض بالصناعة المصرية تعمل الصديقتان غادة عادلي وحبيبة سامي، في مهنة النجارة بإحدى مؤسسات تصميم وتصنيع الأثاث، ضاربتين عرض الحائط بالقيود الاجتماعية التي يفرضها المجتمع على الإناث في صعيد مصر.

فتاتان تعملان بالنجارة

فتاتان تعملان بالنجارة

بدأ شغف الصديقتين بمهنة النجارة منذ التحقتا بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، قبل عامين؛ إذ جمعهما حبهما لفنون النقش على الخشب وتوظيفه لإنتاج قطع فنية، وحسبما قالت غادة عادلي ، لـ« المصري اليوم»، دعم الحظ شغف الصديقتين بعدما صادفتا إعلانًا نشرته المؤسسات التي تعملان بها الآن، يتيح ورشة تدريبية مجانية لطلاب كلية الفنون والتربية النوعية، بهدف تعليمهم أساسيات مهنة النجارة وتدعيم هذه الحرفة بالفنون الأكاديمية.

فتاتان تعملان بالنجارة

فتاتان تعملان بالنجارة

وتضيف رحمة سامي لـ«المصري اليوم»:«كنا نرهب الآلات الحادة كالمنشار والصاروخ والكروكيت، في البداية، ولكن بمجرد أن تعلمنا استخدام الآلات مع انتهاء اليوم الثالث للورشة تطلعنا إلى التشبع بمهنة النجارة واحترافها من الألف للياء، بدءًا من استخدام الآلات، وصولًا لوضع الخطوط الأولى لتصميم قطع الأثاث، ثم تصنيعها وتسويقها؛ لذا قررنا الاستمرار في العمل مع المؤسسة قبل خمسة أشهر».

تواجه كل من رحمة وغادة رفض أسرتيهما اللتين تريان أن مهنة النجارة مهنة "ذكورية" لا تتناسب وطبيعة الإناث بتحقيق خطوات لإثبات أن المهارة والإبداع ليس لهما علاقة بالنوع الاجتماعي؛ إذ يمكنها الآن تصنيع قطعة أثاث معززة بلمسات فنية نظرًا لدراستها الأكاديمية، ثم تسويقها وبيعها.

وتحكي غادة عادلي لـ«المصري اليوم»: «نحلم معًا بدمج الفنون بالحرف، وامتلاك ورشتنا الخاصة عقب التخرج والتوسع بها من بفروع في عموم محافظات مصر، كما نطمح لتدشين مؤسسة لتحفيز الإناث من الصعيد للدلتا على كسر التابوهات الاجتماعية وإرضاء شغفهن بتعلام المهن، لتحطيم أسطورة أن هناك مهن للرجال فقط».

وتضيف عادلي: "لم يعد صعيد مصر مكبل بالتابوهات كسابق عهده، بدليل أننا نعمل في مؤسسة دشنها 3 شباب، لديهم رؤية ومسؤولية تجاه الصناعة المصرية عبر تعزيزها بالفنون؛ لذا نطمح في استكمال رسالتهم كما أننا نطمح في تصدير أثاث مصنع بأياد مصرية إلى الخارج؛ فلدى مصر ما يؤهلها لذلك».