شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يبحث توفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسامى عبدالهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود فى سبيل خدمة تلك الفئة.

وأوضح الوزير أن فئة العمالة غير المنتظمة ترتزق أجرها وقوت يومها على فترات متقطعة، ويمكن التعامل معها وتحويلها لعمالة منتظمة إذا ما تم وضع آلية تنظيمية بين الجهات المعنية بخدمتها، مشيرا إلى أنه فى إطار ذلك قامت الوزارة بعمل وثيقة تأمين تكافلى على الحياة لتلك الفئة توفر تغطية بمبلغ 100 ألف جنيه تقدم للعامل غير المنتظم وصغار الصيادين فى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، تحملت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة تكاليف إصدارها، لتوفير الأمان لتلك الفئة ولأسرهم.

ووجه اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، الشكر للوزير على جهود الوزارة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحول الحد الأدنى للمعاش فى قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 الذى بدأ العمل به اعتبارا من يناير الماضى، أوضح رئيس الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش وفقا للقانون عند بلوغ سن الـ60 هو 900 جنيه، لمن قضى مدة 20 عاماً فى خدمة صاحب عمل، أما ما دون هذه الفترة لا يستحق معاشا إلا باستكمال المدة، ولا يشترط قضاء المدة لدى صاحب عمل واحد كما ينص القانون، وتزداد قيمة المعاش بزيادة سنوات الخدمة.