شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه رسالة للمرأة في يومها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، التهنئة للمرأة المصرية عامة والمرأة البورسعيدية بصفة خاصة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.

وشدد محافظ بورسعيد على الدور الرئيسى والهام للمرأة في الحياة والمجتمع فهى الأم والأخت والابنة، وهي التي يقع على عاتقها نصف مسؤولية المجتمع، وتابع: «نثمن جهود المرأة المصرية في كل مجالات الحياة فهى رمز العطاء والتضحية من أجل المجتمع»، وأشاد المحافظ بالنماذج الناجحة والمشرفة للمرأة في المجتمع، مؤكدا أننا أصبحنا نجد نماذج نفخر بها في المجالات العلمية والطبية والهندسية والخدمية وغيرها.