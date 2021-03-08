شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية» تستلم قسم الكلى الصناعي بعد ترميمه بمستشفى السنطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة وحدة معالجة المياه بمستشفى السنطة المركزى بعد إصلاح الهبوط الأرضى وترميمه الذي حدث بها منذ فترة ومتابعة تشغيل قسم الكلى الصناعي والاطمئنان على صحة المرضى.

قامت لجنة من إدارة العلاجي بفحص أرضية غرفة المعالجة بقسم الغسيل وتأكد من سلامته، وأن وحدة الكلي الصناعي بعد ترميمها وإصلاح الهبوط الأرضي الموجود بها تعمل بكفاءة، والتأكد من انتظام العمل بقسم الكلى بالمستشفى والاطمئنان على راحة المواطنين.