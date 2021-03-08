شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 339 مخالفة مرورية في اسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لمرور أسوان، الاثنين، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات، حسب بيان رسمي، الأحد، عن ضبط 339 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 4 «توك توك» و«تروسيكل» دون ترخيص، والتصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 92 حالة لعدم قبول التصالح، و 104 مخالفة لتجاوز السرعة، و109 مخالفة متنوعة، وضبط 4 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين.