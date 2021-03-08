شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جراحات سمنة: عملية تحويل المسار تقلل امتصاص السكريات 70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة، إن عملية تحويل المسار مهمة لعلاج السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة وتدهن الكبد المرضي، ومشاكل المفاصل وانقطاع النفس أثناء النوم، وتأخر الإنجاب بسبب تكيس المبايض.

وأضاف «صبري»، خلال لقائه ببرنامج «حلو الكلام»، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تحويل مسار المعدة يؤدي إلى زيادة الشبع وتقليل الجوع، وتقليل امتصاص السكريات والدهون بنسبة تصل إلى 70%، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة فعالة جدًا.

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار تجرى من خلال فتحات صغيرة في البطن خلال نصف ساعة، وتحتاج للإقامة في المستشفى لـ12 ساعة، موضحًا أن تحويل المسار من العمليات القوية لخفض الوزن، وسهلة الإجراء، وينصح بها لمن يزيد وزنه عن الـ150 كيلو.