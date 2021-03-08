شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أبشواى: الانتهاء من المرحلة النهائية لتأمين مخزن الإصلاح الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، قرى أبوكساه وأبو شنب وطريق جبل سعد وأبو جنشو للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشكلات التي قد تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وقال مراد مسعود، إنه تم خلال الجولة تفقد أعمال المرحلة النهائية في تبريد وإبعاد محتويات مخزن الإصلاح الزراعي من قش الأرز للتأكد من تجنب اندلاع النيران به مرة أخرى وإبعاده عن أي منازل محيطة، بحضور الرائد مصطفي كساب الدفاع المدني ووحدة الإطفاء وإبراهيم أبوطالب رئيس الوحدة

وأضاف رئيس المركز، أن حملة استهدفت رفع الأتربة من جانب البلدورات والأرصفة بالطريق السياحي ابشواي الفيوم وطريق النصارية العجميين، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى والمقالب الوسيطة ونقل محتوياتها إلى المقلب العمومي بالريان، بالإضافة إلى متابعة انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المركز ومدارس الوحدة المحلية بشكشوك.