شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع من الحادث .. وفد عائلة «مطيريد» يزور محافظ الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رزق راغـب ضـيـف الـلّٰـه، عضو مجلس النواب في الاسكندرية، وفداً بدويا من عائلة مطيريد التابعة لقبيلة العزائم، في برج العرب، لزيارة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الاثنين، لتوجيه الشكر له والأجهزة التنفيذية في مساندتهم في أزمتهم الأخيرة أثناء غرق مركب باحدى جزر بحيرة مريوط وأدت إلى وفاة 14 شخص واصابة 6.

وقال «ضيف الله»، لـ«المصري اليوم»، إن طبيعة العائلات البدوية أنها لا تنسى من وقف معها في أزمتها، لأنها «تصون العيش والملح»، مشيراً إلى أن الزيارة كانت ضرورية للتعبير عن أصول القبائل البدوية في توجيه الشكر لمن وقف بجانبهم في أزماتهم.

وأوضح أنه ترأس وفد من عائلة مطيريد، ضم كل من الحاج فايز حميده ابو مطيريد، والحاج منعم مطيريد والحاج منصور فضل ابو مطيريد، والحاج ربيع فضل ابو مطيريد، والحاج عاشور هليل حميده ابو مطيريد، لتوجيه الشكر للمحافظ وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لوقوفهم مع أهالي ضحايا حادث غرق مركب بحيرة مريوط الأليم.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء طلب الأهالي من المحافظ، إنشاء مدرسة إبتدائي بنجع مطيريد تحمل أسماء الشهداء، وهو ما وعد به المحافظ ووجه باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ طلب الأهالي.

كانت عائلة مطيريد تعرضت لحادث أليم الأسبوع الماضى أسفر عن وفاة واصابة 14 وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة أثناء قيامهم بما يسمى بدوياً بـ«الزردة»، في جزر مريوط.