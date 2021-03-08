شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي «مركز المؤتمرات واللجنة العليا لشعب اللغات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي مركز المؤتمرات واللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، والمستشار المالي، وأعضاء مجلسي الإدارة.

خلال مجلس إدارة اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة تم مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من العمداء والدارسين بمختلف البرامج والشعب منها مناقشة تعديل مسمى برنامج دبلوم الكيمياء الحيوية الطبية ليصبح برنامج دبلوم الكيمياء الحيوية التطبيقية، بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ومناقشة مشاركة الجامعة للعام الثاني على التوالي في المؤتمر الدولي للجامعات والتدريب والمنح والمقرر عقده الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة، لترتيب مشاركة الجامعة بجناح خاص بها في المعرض المقرر عقده على هامش المؤتمر.

وخلال اجتماع مركز المؤتمرات ودار الضيافة ناقش المجلس عدداً من الموضوعات منها الموافقة على توفير الموارد المادية اللازمة لتشغيل القاعات الموجودة بدار الضيافة كأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وتجهيز الدار بالأثاث اللازم والذي سيتم تصنيعه بكلية التعليم الصناعي.